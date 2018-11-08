Четверых полицейских задержали при получении взятки в Самаре

По некоторым данным, 600 тысяч рублей сотрудникам уголовного розыска заплатили за освобождение подозреваемого от ответственности по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Четверо сотрудников уголовного розыска в Самарской области сами могут стать фигурантами уголовного дела. Их подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, полицейских задержали в момент получения взятки в размере 600 тысяч рублей. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своём аккаунте в Twitter добавил, что эти деньги — "первый транш", а заплатили их, чтобы помочь подозреваемому уйти от уголовной ответственности.

— Деньги (1-й транш) передавались за непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений), — написал Хинштейн.

Сегодня в Самаре с поличным при получении взятки в 600 тыс ₽ задержаны 4 сотрудника уголовного розыска ГУМВД Самарской обл. Деньги (1-й транш) передавались за непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности по ст 111 УК РФ: нанесение тяжких телесных повреждений. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 8 ноября 2018 г.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанных сотрудников угрозыска. Собранную о них информацию в ближайшее время передадут в Следственный комитет РФ.