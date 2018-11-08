"Выиграли вопреки всему". Черданцев оценил победу "Спартака" над "Рейнджерс"

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал Лайфу итоги победного для московского "Спартака" матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

— Всегда здорово, когда команда проявляет самоотдачу, когда игроки бьются на поле на каждом участке за каждый мяч, и это видно даже на комментаторской позиции, вдали от поля. Поэтому такая победа "Спартака" приятна вдвойне. Тем более учитывая сложную ситуацию, в которой находится клуб. Имею в виду взаимоотношения с болельщиками и все прочие нюансы и неполный стадион. Но вопреки всему команда одержала важнейшую победу и догоняет лидеров группы, — рассказал Черданцев.

Комментатор также отметил, что после домашней виктории во встрече с "Рейнджерс" у красно-белых существенно увеличились шансы на выход из группы Лиги Европы.

— Я так понимаю, что если "Спартак" теперь выигрывает в пятом туре, то уже, вне зависимости от результатов последнего тура, скорее всего выходит в плей-офф, — добавил Черданцев.

Напомним, встреча "Спартака" и "Рейнджерс" завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых. При этом московская команда трижды уступала, но сумела не только отыграться, но и заработать три балла.