В Госдуме не поддержали инициативу лишить Ефремова звания заслуженного артиста

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что актёр Михаил Ефремов получил звание заслуженного артиста России исключительно за свой талант, а не за высказывания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что не согласен со словами артиста, но это уже совсем другое дело.
Ранее Михаил Ефремов в эфире украинского радио заявил, что "Россия имеет имперские фантомные боли". Блогер Вадим Манукян предложил лишить актёра звания заслуженного артиста. Сам же Ефремов сказал, что его это не интересует.
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