В Госдуме не поддержали инициативу лишить Ефремова звания заслуженного артиста

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В Госдуме не поддержали инициативу лишить Ефремова звания заслуженного артиста

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Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что актёр Михаил Ефремов получил звание заслуженного артиста России исключительно за свой талант, а не за высказывания. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что не согласен со словами артиста, но это уже совсем другое дело.

Ранее Михаил Ефремов в эфире украинского радио заявил, что "Россия имеет имперские фантомные боли". Блогер Вадим Манукян предложил лишить актёра звания заслуженного артиста. Сам же Ефремов сказал, что его это не интересует.

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