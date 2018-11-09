В Минэнерго рассказали, как санкции США отразятся на работе "КрымТЭЦ"

Введение санкций США никак не повлияет на энергосбережение республики и работу компании "КрымТЭЦ" в России. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Отмечается, что расширение и модернизация Сакской ТЭЦ, которая является одним из объектов "КрымТЭЦ", проводится с помощью российского оборудования.

Напомним, США ввели новые санкции в отношении РФ. Крымские власти заявили, что такая американская политика уже не вызывает удивления. Ранее в республике выразили благодарность США за рекламу местных санаториев.