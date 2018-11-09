Глава Совета Европы рассказал об угрозе Ruxit

В организации напомнили, что Россия уже второй год не платит членских взносов, и это позволяет её исключить.

Россия может выйти из Совета Европы (СЕ) в 2019 году, заявил глава организации Турбьёрн Ягланд. Об этом пишет Yle.

— Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit, — сказал Ягланд на пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Министр иностранных дел в свою очередь объяснил, что проблема заключается в том, что Россия перестала платить членские взносы в Совет Европы.

— Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства, — подчеркнул Сойни.

Кроме того, руководитель СЕ заявил, что выход России из организации ограничит возможности граждан страны защищать свои права.

— Россияне уже не смогут обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека, — отметил Ягланд.

В то же время он заявил, что Ruxit "не принесёт пользы" Совету и в случае выхода России "это будет другая Европа".

Напомним, отношения России с Советом Европы осложнились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Донбассе. Москву тогда лишили права голоса на Парламентской ассамблее (ПАСЕ). В ответ с 2016 года Россия перестала отправлять заявку на подтверждение полномочий делегации, а с июня 2017 года — не платит членские взносы в Совет. В октябре Турбьёрн Ягланд предупредил, что на этом основании в июне 2019 страну могут исключить из СЕ.

Как ранее писал Лайф, исключение России из Совета Европы не входит в планы Финляндии на время её председательства в организации.