Рябков заявил о возможном ответе России на санкции США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если Россия будет отвечать на новые санкции США, то только "по совокупности обстоятельств" и без прямых привязок к последнему расширению. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы по большому счёту игнорируем подобного рода враждебные проявления, — сказал Рябков.

Напомним, США ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Донбасса. Ранее Сергей Рябков сообщил, что попытки Вашингтона таким образом воздействовать на Москву обречены на провал.