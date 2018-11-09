Рябков заявил о возможном ответе России на санкции США

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Рябков заявил о возможном ответе России на санкции США

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Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если Россия будет отвечать на новые санкции США, то только "по совокупности обстоятельств" и без прямых привязок к последнему расширению. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы по большому счёту игнорируем подобного рода враждебные проявления, — сказал Рябков.

Напомним, США ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Донбасса. Ранее Сергей Рябков сообщил, что попытки Вашингтона таким образом воздействовать на Москву обречены на провал.

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