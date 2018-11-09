В Сети появилось видео столкнувшегося с танкером фрегата НАТО в Норвегии

В Twitter-аккаунте Military Advisor было опубликовано видео столкнувшегося с танкером "Сола ТС" норвежского фрегата "Хельге Ингстад".
Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8— Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.
Как ранее писал Лайф, инцидент случился недалеко от района Хордаланн, когда фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту. При этом с танкера спасли 23 человека. Всего сообщалось о семи пострадавших.
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