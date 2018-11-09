В Сети появилось видео столкнувшегося с танкером фрегата НАТО в Норвегии

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В Сети появилось видео столкнувшегося с танкером фрегата НАТО в Норвегии

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Фото: © Twitter/Military Advisor

В Twitter-аккаунте Military Advisor было опубликовано видео столкнувшегося с танкером "Сола ТС" норвежского фрегата "Хельге Ингстад".

Как ранее писал Лайф, инцидент случился недалеко от района Хордаланн, когда фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту. При этом с танкера спасли 23 человека. Всего сообщалось о семи пострадавших.

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