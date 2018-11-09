Инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга продали на аукционе за $1 млн

Также на торги были выставлены различные научные работы космолога, фотопортрет и сценарий одной серии мультсериала "Симпсоны".

В Лондоне на аукционе продали одно из первых инвалидных кресел известного физика-теоретика Стивена Хокинга за 390 тысяч долларов и текст диссертации за 765 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что именно в этом инвалидном кресле учёный провёл большую часть жизни. Помимо него в аукционном доме Christie’s с молотка ушли чёрная куртка Хокинга за 52 тысячи долларов и копия его книги "Краткая история времени" за 90 тысяч долларов. Отмечается, что физик-теоретик подписал её отпечатком своего пальца.

Также на аукционе были выставлены различные научные работы Хокинга, фотопортрет, приглашение на вечеринку для путешественников во времени и даже сценарий одной серии мультсериала "Симпсоны".

Все вырученные средства с продаж переведут в благотворительный фонд учёного, а также в Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.