Власти Львова хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Вместо них покупателям в магазинах будут предлагать бумажные и многоразовые сумки.

В администрации Львова 9 ноября обсудят вопрос об отказе от одноразовых пакетов из полимерных материалов. Об этом сообщили на сайте городского совета.

Отмечается, что местная администрация планирует запретить использование полиэтиленовых упаковок в магазинах и супермаркетах. Вместо них предлагают использовать более экологичную альтернативу — пакеты из бумаги и многоразовые сумки.

— Целью такого решения является сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, защита жизни и здоровья населения от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды, — указывается в сообщении.

По планам властей, во Львове откроют пункты приёма полиэтиленовых пакетов. Кроме того, в городских школах проведут просветительские беседы о вреде одноразовых сумок для окружающей среды.

При этом отказ от одноразовых пакетов и механизм перехода к менее вредным для экологии аналогам ещё предстоит обсудить с руководителями торговых сетей.

— В прошлом году Львов первым на Украине принял стратегию "Ноль отходов", которая предусматривает ряд практик по переиспользованию твёрдых бытовых отходов и изменение подхода к мусору — определение его как ресурса. Одно из важных решений — это отказ от одноразовых пакетов и использование многоразовой тары, — заявил заместитель главы львовской администрации Андрей Москаленко.

Как ранее писал Лайф, в августе полиэтиленовые пакеты и упаковку законодательно запретили в Чили.