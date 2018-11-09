Президент Чехии отверг соглашение ООН по миграции

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Президент Чехии отверг соглашение ООН по миграции

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Президент Чехии Милош Земан. Фото © РИА Новости/ Алексей Никольский

Президент Чехии Милош Земан отверг глобальное соглашение ООН по миграции. Об этом сообщает TV Barrandov.

— Это соглашение не различает деления миграции на легальную и нелегальную, чем очень легко на практике злоупотребить, — сказал Земан.

Он также отметил, что к странам, которые не поддерживают данный пакет, он добавил бы Польшу. По словам президента Чехии, хоть там и нет мигрантов, но власти этой страны заглядывают вперёд.

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