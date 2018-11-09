На Украине снизили акцизы на ввоз старых автомобилей из ЕС

Верховная рада Украины приняла закон, предполагающий снижение акцизов на ввоз старых нерастаможенных автомобилей из ЕС. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Отмечается, что базовая ставка для двигателей, работающих на бензине с объёмом до 3 тысяч куб. см, будет равна 50 евро, а для более 3 тысяч куб. см — 100 евро. Для дизельных двигателей цена будет больше: до 3,5 тысячи куб. см — 74 евро, а выше — 150 евро.
Максимальный коэффициент возраста машин — 15 лет.
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