Netflix выпустит 17 оригинальных фильмов и сериалов для зрителей в Азии

Среди запланированных новинок — девять релизов для пользователей из Индии и пять аниме-сериалов.

Американская компания Netflix обещает подарить 17 оригинальных фильмов и сериалов поклонникам сервиса из Азии. Отмечается, что в этом году без внимания не останутся зрители из Таиланда и Китая, сообщает Reuters.

Уже сейчас известно, что среди запланированных новинок — девять релизов для пользователей из Индии и пять аниме-сериалов.

Директор по контенту компании Тед Сарандос заявил, что эти усилия оправдают себя. По его словам, более половины контента, рассчитанного на страны Азии, просматривали пользователи платформы из других стран.

При этом гендиректор Netflix Рид Хастингс подчеркнул, что одна только Индия может подарить развлекательной платформе около 100 млн новых зрителей.

Отмечается, что в этом году развлекательная компания собиралась потратить $8 млрд на новый контент и к настоящему моменту уже израсходовала 6,9 млрд из согласованной суммы.