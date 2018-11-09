Нойерт назвала безрассудным поведение России над Чёрным морем

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Нойерт назвала безрассудным поведение России над Чёрным морем

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Глава пресс-службы Госдепа возмутилась перехватом у российских границ американского самолёта-разведчика.

Госдепартамент США призвал прекратить "небезопасные" полёты российской авиации над Чёрным морем. Об этом заявила в "Твиттере" руководитель пресс-службы ведомства Хизер Нойерт.

— Россия повела себя безрассудно в воздушном пространстве над Чёрным морем. Мы призываем Россию прекратить своё небезопасное, безответственное и агрессивное поведение, — написала она.

Как ранее писал Лайф, 5 ноября Су-27 был поднят в небо из-за приближения к границам России американского самолёта Lockheed EP-3E. В Минобороны заявили, что российский истребитель сопровождал самолёт радиоразведки, соблюдая все правила безопасности.

Это было уже не первое сближение воздушных судов двух стран. В январе российский Су-27 перехватил самолёт, позже идентифицированный как самолёт-разведчик ЕР-3Е Aries II, принадлежавший ВМС США.

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