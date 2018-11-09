Власти Италии объявили режим ЧП в половине областей страны из-за непогоды

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Власти Италии объявили режим ЧП в половине областей страны из-за непогоды

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Фото © Twitter/Megan Williams‏

Совет министров Италии объявил в 11 областях страны режим чрезвычайного положения для устранения последствий непогоды. Об этом сообщает правительственный дворец Киджи.

Сейчас на ликвидацию последствий стихии совмин выделил 53,5 миллиона евро. Ещё 200 миллионов Италия получит в ближайшее время после декрета премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Отмечается, что к подобным мерам местные власти прибегают, чтобы ускорить процедуру оказания помощи пострадавшим и выделить дополнительные денежные средства из государственного бюджета для восстановления разрушений.

Напомним, в Италии были сильные ливни, наводнения и порывистые ветры. Из-за непогоды в ряде регионов ввели красный уровень опасности. Число жертв при наводнении увеличилось до 30 человек.

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