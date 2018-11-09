В Петербурге открылся Музей янтаря

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В Петербурге открылся Музей янтаря

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Фото © РИА Новости/Александр Демьянчук

В Петербурге в честь 300-летия Невского проспекта состоялось открытие Музея янтаря. Он находится в Гостином дворе. Об этом сообщил представитель администрации Центрального района Павел Спивачевский на пресс-конференции.

Отмечается, что основой экспозиции в музее стали авторские работы заслуженного художника России Александра Крылова. Выставка условно поделена на три части.

В первой из них представлены экспериментальные работы мастера. Во второй части находятся иконы, а в третьей — экспозиции из янтаря XIX — первой половины XX века.

Также несколько работ в музее связаны с Янтарной комнатой Екатерининского дворца Царского села.

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