В Букингемском дворце откроют выставку, посвящённую династии Романовых

В Букингемском дворце откроют выставку "Россия: знать и Романовы", которая посвящена связям между монаршими домами Британии и РФ. Об этом сообщают организаторы проекта.

Отмечается, что экспозиции будут охватывать период длиной более 300 лет, начиная с визита Петра I в Лондон в 1698 году. На выставке будет портрет царя, который нарисовал Готфрид Кнеллер.

Также в Букингемском дворце впервые почти за 100 лет повесят парадную картину с изображением Николая I. Она была подарена им королеве Виктории в 1847 году. Посетителям выставки будут представлены три пасхальных яйца Фаберже, которые ювелир сделал для императорской семьи, платье принцессы Шарлотты Уэльской и одни из первых фотографий коронации Александра II.

Экспозиции можно будет увидеть до 28 апреля 2019 года.