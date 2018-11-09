В ФБР не нашли свидетельств наличия сообщников у стрелка в Калифорнии

Заместитель директора подразделения ФБР в Лос-Анджелесе Пол Делакорт заявил журналистам, что у калифорнийского стрелка, устроившего бойню в баре, не было сообщников.

— Ничего не указывает на наличие сообщников или других угроз для Лос-Анджелеса, — сказал он.

Также Делакорт сообщил, что следователи занимаются обыском в доме стрелка недалеко от Таузанд-Окс, а также в его машине. Правоохранители таким образом намерены выяснить мотивы стрелявшего.

Напомним, 28-летний бывший морской пехотинец Дэвид Иан Лонг 7 ноября устроил стрельбу во время вечеринки в одном из баров Калифорнии. В итоге погибло 12 человек, а сам стрелок был ликвидирован.