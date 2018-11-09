Документальный фильм о дорогах России стал претендентом на "Оскар"

Документальная лента "Дорога" режиссёра Дмитрия Калашникова попала в список из 166 картин, претендующих на премию "Оскар". Она выставлена в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом сообщается на официальном сайте Американской академии киноискусств.

Отмечается, что фильм представляет собой записи с автомобильных видеорегистраторов, которые сняли различные ситуации, происходящие на российских дорогах.

Шорт-лист, в который попадут 15 номинантов, объявят 17 декабря, а пятёрка лидеров будет названа 22 января 2019 года.