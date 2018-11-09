Одного из спасателей госпитализировали с места аварии Ан-2 с инфарктом

Одного из спасателей, который эвакуировал пассажиров самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку под Архангельском, госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент пострадавшего доставили в первую городскую больницу имени Волосевич. Сейчас им занимаются врачи.

Также стало известно, что женщину с грудным ребёнком уже выписали. Пострадавший мужчина пока остаётся в окружной больнице, поскольку у него перелом плеча.

Напомним, 8 ноября около 11:30 самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Ранее Лайф опубликовал фото самолёта.