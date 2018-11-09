СМИ: Фонд кино без конкурса выделил 100 млн рублей фильму "Крымский мост"

В Фонде подтвердили, что средства на создание картины безвозмездно выделены из федерального бюджета.

Журналисты ВВС заявили, что узнали новые подробности о создании фильма Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". По их данным, деньги на съёмку картины безвозмездно выделил Фонд кино, что подтвердила глава пиар-дирекции организации Светлана Бриллиантова.

Сумму она не уточнила, отметив только, что объём выделенных средств не мог превысить 70% от общего бюджета фильма. Однако, по словам близкого к Фонду источника, речь может идти о 100 млн рублей.

Напомним, премьера романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!" прошла 1 ноября. Сценарий ленты написала глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Действие в фильме происходит во время строительства моста через Керченский пролив.

Стоит отметить, что картина получила низкие оценки на "Кинопоиске". Министр культуры Владимир Мединский выразил мнение, что это произошло из-за атаки украинских ботов.