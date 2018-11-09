Никки Хейли назвала причину переноса переговоров между КНДР и США

Никки Хейли объяснила, почему не состоялись переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Как отметила постпред США при ООН, переговоры были перенесены по инициативе представителей КНДР, поскольку они "не были к ним готовы", сообщает Reuters.

Хейли также заявила, что Соединённые Штаты уже сделали свой шаг и теперь ждут ответного жеста от своих северокорейских коллег.

Напомним, встреча госсекретаря США Майка Помпео и его северокорейских коллег должна была состояться в Нью-Йорке 8 ноября, однако в назначенный день американская сторона неожиданно заявила о переносе мероприятия на более поздний срок.