Никки Хейли назвала причину переноса переговоров между КНДР и США

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Никки Хейли назвала причину переноса переговоров между КНДР и США

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Постпред США при ООН Никки Хейли. Фото: © Flickr/Daniel Huizinga

Никки Хейли объяснила, почему не состоялись переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Как отметила постпред США при ООН, переговоры были перенесены по инициативе представителей КНДР, поскольку они "не были к ним готовы", сообщает Reuters.

Хейли также заявила, что Соединённые Штаты уже сделали свой шаг и теперь ждут ответного жеста от своих северокорейских коллег.

Напомним, встреча госсекретаря США Майка Помпео и его северокорейских коллег должна была состояться в Нью-Йорке 8 ноября, однако в назначенный день американская сторона неожиданно заявила о переносе мероприятия на более поздний срок.

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