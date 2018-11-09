В Белом доме заявили о планах ограничить предоставление убежища нелегалам

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В Белом доме заявили о планах ограничить предоставление убежища нелегалам

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Фото: © Flickr//:\ Road Warrior /:\

Администрация президента США выступила с предложением ограничить предоставление убежища незаконным мигрантам.

Если распоряжение вступит в силу, мигранты из Мексики лишатся возможности претендовать на убежище, сообщает Reuters.

Согласно правилам, действующим сейчас, беженцы из других стран могли запросить убежище на протяжении года после прибытия в США. В проекте распоряжения значится, что теперь люди смогут оформить прошение только в пункте пропуска через границу.

Отмечается, что подобная инициатива Белого дома связана с караваном мигрантов, который приближается к границе США с Мексикой. Ранее американские власти сообщили о возможности отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военных.

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