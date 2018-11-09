Глава NASA обсудил с послом РФ в США сотрудничество в космосе

Посол России в США Анатолий Антонов посетил штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне и встретился с главой ведомства Джимом Брайденстайном. Об этом руководитель американского космического агентства сообщил в "Твиттере".

— Я был рад принять посла Российской Федерации Анатолия Антонова на встрече здесь, в штаб-квартире NASA, в ходе которой мы обсудили взаимодействие между нашими двумя странами в космосе, — написал Брайденстайн.

I was pleased to host Russian Federation Ambassador Anatoly Antonov today for a courtesy meeting here at @NASA Headquarters to discuss the important space cooperation between our two countries. pic.twitter.com/OietFi71TJ — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 8 ноября 2018 г.

Как ранее писал Лайф, глава НАСА пригласил руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты. Кроме того, Брайденстайн заявил, что отношения двух стран в космосе сейчас крепче, чем когда-либо.