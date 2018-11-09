Disney снимет сериал по мотивам "Звёздных войн" для своего потокового сервиса

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Disney снимет сериал по мотивам "Звёздных войн" для своего потокового сервиса

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Фото © Постер к фильму "Изгой-один: Звёздные войны. Истории"/ Кинопоиск

Киностудия Disney снимет сериал, который станет приквелом к ленте "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", и запустит его на своём потоковом сервисе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что название проекта пока не выбрано. В фильме примет участие актёр Диего Луна. В сериале будут рассказываться о приключениях его персонажа Кассиана Андора.

Киностудия планирует приступить к съёмкам уже в следующем году. Однако дата выхода сериала пока не известна.

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