Disney снимет сериал по мотивам "Звёздных войн" для своего потокового сервиса

Киностудия Disney снимет сериал, который станет приквелом к ленте "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", и запустит его на своём потоковом сервисе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что название проекта пока не выбрано. В фильме примет участие актёр Диего Луна. В сериале будут рассказываться о приключениях его персонажа Кассиана Андора.

Киностудия планирует приступить к съёмкам уже в следующем году. Однако дата выхода сериала пока не известна.