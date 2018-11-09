Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018

Россияне положительно оценили работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА "Новости".

По результатам опроса ВЦИОМ, 45% респондентов оценили труд полиции как "хорошо" и "очень хорошо". При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо".

Также 49% респондентов сказали, что ничего не знают о работе полиции во время чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что 83% указали, что сотрудники правоохранительных органов дружелюбно относились к иностранцам, приехавшим на мероприятие.

В телефонном опросе приняло участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.