Учёные из США создали бионические грибы, вырабатывающие электричество

Американский биолог Садип Джоши из Технологического института Стивенса и его коллеги создали из обычных шампиньонов первый бионический организм, способный проводить электричество и состоящий из разных живых существ и конструкций. Об этом сообщает журнал Nano Letters.

Отмечается, что учёные очень долго пытались приспособить электрических бактерий для получения энергии. Сделать это непросто: такие микробы испытывают сильную чувствительность к неблагоприятным условиям жизни и быстро погибают.

Но биологи нашли решение данной проблемы — идеальным местом для их обитания стала толща грибов. Таким образом, Джоши с коллегами упаковал цианобактерий из рода Anabaena в специальные наночастицы и расселил их на поверхности искусственных шампиньонов.

Они были расположены так, что находились рядом с нитями из графена, которые были вставлены внутрь гриба. Если на шампиньон падал свет солнца или лампы, он вырабатывал нужное количество электричества, а именно 65 наноампер.

Для микробов такая среда обитания была не совсем привычной, и они всё равно погибли, но не сразу, а через три дня. Зато численность цианобактерий, вставленных внутрь, оставалась стабильной во время всего эксперимента.

Отмечается, что благодаря такому подходу можно будет комбинировать грибы с разными микробами: одни из них смогут светиться, а другие — производить топливо.