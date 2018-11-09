Ради Тиндера. В Нидерландах пенсионер через суд хочет сменить возраст в паспорте

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Ради Тиндера. В Нидерландах пенсионер через суд хочет сменить возраст в паспорте

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Отмечается, что 69-летний мужчина называет себя "молодым богом" и даже готов отказаться от получения пенсии.

Пенсионер из Нидерландов Эмиль Рателбанд обратился в суд с необычной просьбой: заменить возраст в паспорте. Таким образом 69-летний мужчина рассчитывает стать "моложе" в приложении для знакомств "Тиндер".

Отмечается, что пенсионер желает изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года.

В своём иске Рателбанд указал, что из-за своего нынешнего возраста ему тяжело трудоустроиться и завести отношения на сайтах знакомств.

— Если я указываю в "Тиндере", что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении, — заявил пенсионер изданию De Telegraaf.

Также в беседах с журналистами мужчина похвастался прекрасной физической формой, назвав себя "молодым богом". При этом ради смены возраста Рателбанд даже готов отказаться от пенсии.

Городской суд Арнема должен вынести решение в течение месяца.

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