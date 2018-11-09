Учёные выяснили, что ночная работа грозит онкологией

В частности, посменный труд у женщин вызывает риск развития опухоли молочных желёз. У медсестёр на 40%, а у стюардесс — на 70%.

Эксперты заявили, что у людей, которые работают по ночам, может возникнуть риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам заведующего отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаила Полуэктова, замена "страны Морфея" любым видом бодрствования противоречит биологическим часам организма человека.

Он отметил, что с наступлением темноты клетки человеческого организма переходят в ночной режим. Всё это управляется с помощью генетического механизма. Таким образом, если человек работает ночью, а днём спит, то у него случается нарушение суточного биоритма — десинхроноз.

По словам Полуэктова, Всемирная организация здравоохранения признала, что посменная работа увеличивает риск развития некоторых опухолевых заболеваний. В частности, у женщин. У медсестёр и стюардесс, работающих в ночь, риск опухоли молочных желёз возрастает на 40% и 70% соответственно.