Первую в мире янтарную баню открыли в Литве

В помещении, рассчитанном на 15 человек, драгоценным камнем покрыты стены, потолок и даже лежаки.

В оздоровительном центре Atostogų parkas в литовской Паланге открыли баню, целиком отделанную янтарём, пишет Delfi. По данным издания, для украшения комнаты площадью 22 квадратных метра использовали три тонны драгоценного камня.

По словам директора центра, посетители уже назвали баню "пропавшей янтарной комнатой". В то же время сообщается, что такая роскошь не только вызывает восхищение, но и полезна для здоровья. Местные банщики заверили, что нагретый до определённой температуры янтарь начинает выделять янтарную кислоту, которая помогает улучшить обмен веществ. Кроме того, по их мнению, такой спа-сеанс успокаивает и снимает стресс.

— Мы советовались с учёными — и вот результат. Взаимодействие янтаря, тепла и инфракрасных лучей — вот что способствует укреплению здоровья человека, — сказал директор Atostogų parkas Ричардас Йовайша.

В литовской Паланге открылась первая в мире янтарная баняhttps://t.co/TpJRUqTjEM pic.twitter.com/x79SwLZK5n — TipBy NEWS (@TipByNews) 8 ноября 2018 г.

Внутри бани поддерживают температуру на уровне 45–48 градусов. Специалисты рекомендуют находиться там не более получаса. В оздоровительном центре рассказали, что для гостей будут проводить специальные программы — например, играть на хрустальном ксилофоне.

Сообщается, что стоить всё это удовольствие будет около 3 евро. Правда, попасть в янтарную баню можно будет, только оплатив посещение всего комплекса — а это уже 14 евро.