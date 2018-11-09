Сервис "Яндекс.Такси" появился в Финляндии

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Сервис "Яндекс.Такси" появился в Финляндии

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Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

"Яндекс.Такси" запустил онлайн-приложение по заказу машин в Хельсинки. Оно будет называться Yango. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что одноимённое приложение будет совместимо с "Яндекс.Такси". На данный момент Yango доступно в центрах и спальных районах Хельсинки. Но в дальнейшем планируется расширить территорию до ближайших населённых пунктов.

Как сообщает ТАСС, сервис будет работать вместе с компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые имеют лицензию на услуги такси.

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