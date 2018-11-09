Шторм остановил трамваи и паромы во Владивостоке

По прогнозам, порывы ветра на побережье в ближайшие дни будут достигать 28 километров в час.

Мощный циклон, принёсший в Приморье ливни и сильный ветер, приостановил движение транспорта во Владивостоке, пишет РИА "Новости". Утром 9 ноября на дорогах города возникли пробки, затопило несколько парковок. На некоторых трассах колёса машин почти полностью уходят под воду.

Бедствие привело к остановке трамваев в городе. Специалисты экстренно принялись расчищать пути, чтобы вода уходила в ливневые колодцы. Сейчас движение трамваев уже восстановили.

Кроме того, на несколько часов во Владивостоке пришлось прекратить морские перевозки. В регионе действует штормовое предупреждение.