"Дежурным образом". Посольство РФ отреагировало на новые санкции США из-за Крыма

В российском посольстве в США отметили, что не понимают, чего хочет добиться Вашингтон, вводя новые санкции в отношении РФ.
— Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год, — указывается в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".
Также дипломаты добавили, что после попадания в санкционный список США крымских курортов для них это станет хорошей рекламой.
— Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов, — резюмировали в посольстве.
Как ранее писал Лайф, США ввели новые санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса. При этом власти полуострова подчеркнули, что подобная политика США перестала удивлять. Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что попытки Вашингтона воздействовать санкциями на Москву обречены на провал.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени