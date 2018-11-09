"Дежурным образом". Посольство РФ отреагировало на новые санкции США из-за Крыма

В российском посольстве в США отметили, что не понимают, чего хочет добиться Вашингтон, вводя новые санкции в отношении РФ.

— Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год, — указывается в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".

Также дипломаты добавили, что после попадания в санкционный список США крымских курортов для них это станет хорошей рекламой.

— Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов, — резюмировали в посольстве.

Как ранее писал Лайф, США ввели новые санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса. При этом власти полуострова подчеркнули, что подобная политика США перестала удивлять. Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что попытки Вашингтона воздействовать санкциями на Москву обречены на провал.