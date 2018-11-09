Трамп продлил на год санкции против Ирана, введённые более 30 лет назад

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Трамп продлил на год санкции против Ирана, введённые более 30 лет назад

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить ещё на один год санкции против Ирана, которые были введены в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По мнению Трампа, отношения между Ираном и США до сих пор не нормализовались.

Напомним, Вашингтон 5 ноября ввёл новые санкции в отношении Тегерана. Они коснулись 700 фирм, в частности банковского сектора, судоходного и нефтяного. Ранее глава Белого дома заявил, что готов заключить новое соглашение с Ираном.

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