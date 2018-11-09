Орешкин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что товарооборот между РФ и КНР по итогам 2018 года составил 110 миллиардов долларов. Об этом сообщают "Известия".

— Поставленная на этот год цель в 100 миллиардов долларов точно будет превышена, — отметил он.

По словам Орешкина, для того чтобы выйти на объём товарооборота в 200 миллиардов долларов, России и Китаю нужно развивать сотрудничество по нескольким направлениям. А именно — создать единое пространство электронной торговли, поскольку важно, чтобы китайские производители имели доступ на российский рынок, и наоборот.

Кроме того, министр добавил, что странам нужно развить торговлю услугами, например в сфере туризма.