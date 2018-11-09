Американские СМИ заявили о победе России благодаря антииранским санкциям США

Россия смогла выиграть благодаря антииранским санкциям США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Москва отобрала у Тегерана покупателей и увеличила поставки нефти. При этом Россия поддерживает Иран, покупая "чёрное золото" для внутреннего потребления. Своя же нефть отправляется на экспорт в Европу.

Также отмечается, что РФ хочет получить иранские энергоресурсы в обмен на продовольственные товары и оборудование для производств.

По версии газеты, Россия заменяет Иран на мировом рынке нефти.