В Подмосковье горит цех по производству пластмассы

В подмосковной Балашихе горит цех по производству пластмассы. Как сообщили в областном главке МЧС, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.
Информация о возгорании в двухэтажном кирпичном здании с металлической кровлей по адресу Саввинская, дом 12 поступила сегодня в 06:50.
— По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли внутри цеха, — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы распространения огня на другие здания нет.
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