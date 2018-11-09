В Подмосковье горит цех по производству пластмассы

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В Подмосковье горит цех по производству пластмассы

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Фото: © РИА Новости/Виктор Вытольский

Информация о возгорании поступила сегодня около семи часов утра. Угрозы распространения пожара нет.

В подмосковной Балашихе горит цех по производству пластмассы. Как сообщили в областном главке МЧС, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.

Информация о возгорании в двухэтажном кирпичном здании с металлической кровлей по адресу Саввинская, дом 12 поступила сегодня в 06:50.

— По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли внутри цеха, — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения огня на другие здания нет.

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