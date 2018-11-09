В Приморье спасли гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке

На данный момент его поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных.

В Приморье местный департамент охотнадзора забрал у местных жителей маленького гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

Отмечается, что предыстория животного неизвестна, возможно, он был сиротой или же намеренно заведён людьми. На данный момент его поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных.

Кстати, медвежонок оказался молодой самкой 2018 года рождения. В ближайшее время за ней будут наблюдать специалисты. Окончательное решение о выпуске животного на волю будет принято весной. Ведь сейчас до зимней спячки осталось совсем мало времени.