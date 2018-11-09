Учтут пробег и ДТП. В России могут измениться правила техосмотра

Предлагается ввести систему на основе данных о километраже и авариях, по которой у машин будет формироваться либо "хорошая" история, либо "плохая".

В России могут измениться правила технического осмотра автомобилей, сообщает газета "Коммерсантъ". Как отметил представитель компании "Электронный паспорт" Борис Ионов, сейчас идёт работа над созданием новой системы техосмотра, которая будет привязана к пробегу и авариям.

По словам Ионова, предлагается создать "индивидуальную программу" ТО на основе характеристик машины, особенностей её эксплуатации, данных об авариях и страховых случаях, а также отзывных кампаниях и пробеге. Таким образом у автомобилей сформируется либо "хорошая" история с более редкими и дешёвыми техосмотрами, либо плохая, подразумевающая более частые и тщательные проверки.

— Разумеется, сначала надо создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определённая история автомобилей, — добавил представитель компании.

По словам Ионова, на подобные изменения может уйти несколько лет.

Напомним, в феврале этого года изменились некоторые требования к безопасности автомобилей. Так, устанавливать шипованную резину обязательно нужно теперь на все колёса сразу, а не только на ведущую ось. Кроме того, в машинах начали проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя.

Как ранее писал Лайф, с 4 мая в России вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Согласно им, диагностическая карта теперь выдаётся даже если машина не соответствует требованиям безопасности. Данное несоответствие будет отражаться в карте, и, если такой автомобиль остановит инспектор, водителю придётся заплатить штраф.