Умер один из самых знаменитых актёров "Ералаша" Николай Румянцев

Ранее в интервью актёр признавался, что не успел поступить после армии на актёрский факультет, поэтому от этой профессии он со временем отошёл.

Один из самых известных актёров "Ералаша" Николай Румянцев скончался 8 ноября на 55-м году жизни. Как сообщает агентство "НСН", причину смерти родные артиста не называют. Информация о дате похорон пока не приводится.

Румянцев родился 1 июля 1964 года в Москве. Кроме того что актёр снимался в "Ералаше", в 1979 году он сыграл главную роль в детском фильме "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", а также принял участие в картине "Весенняя олимпиада, или Начальник хора".

В интервью актёр рассказывал, что после армии не успел поступить на актёрский факультет. В разное время работал автослесарем, водителем, сборщиком кассовых аппаратов. В качестве хобби вышивал картины вместе с женой.