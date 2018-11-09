В ДНР на опорах ЛЭП обнаружили взрывное устройство

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В ДНР на опорах ЛЭП обнаружили взрывное устройство

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Фото: МВД ДНР

На опорах линии электропередачи в ДНР обнаружили самодельное взрывное устройство. СВУ нашли недалеко от посёлка городского типа Новый Свет, в 40 километрах от Донецка, сообщили в пресс-службе МВД республики.

<p>Фото: МВД ДНР</p>

Взрывное устройство обезврежено. Сейчас сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают причастных к изготовлению и установке СВУ.

Недалеко от этого посёлка работает Старобешевская ТЭС — крупнейший в республике энергетический объект.

Напомним, 11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.

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