Экс-глава штаба РВСН рассказал о неэффективности ядерной "Мёртвой руки"

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин завил, что в случае военного конфликта система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной.

Он считает, что, если США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и разместит свои ракеты в Европе, комплекс может стать абсолютно неэффективным. По словам Есина, система "Периметр", известная на Западе как "Мёртвая рука", с момента своего создания ещё в советский период неоднократно модернизировалась. Однако к моменту, когда она сработает, Россия может лишиться большей части ракет.

— Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет, — утверждает он в интервью газете "Звезда".

По мнению Есина, единственной ответной мерой на размещение американских ракет в Европе является переход к "доктрине упреждающего удара". Он добавил, что Россию "подталкивают к такому решению", поскольку эти ракеты представляют слишком большую опасность для РФ.