Не могут потушить больше часа. Под Петербургом загорелась автомойка — видео

Дым от пожара в сервисном здании виден за несколько километров от самого места происшествия.

В посёлке Мурино Ленинградской области загорелось здание автомойки, шиномонтажа и станции технического обслуживания. В результате пожара пострадал один человек.

По словам очевидцев, пожарные пытаются потушить огонь больше часа, однако пока что пламя не удаётся локализовать. Дым от возгорания виден за несколько километров от места происшествия.

Как стало известно Лайфу, в результате возгорания был госпитализирован один человек с переломом ноги. Информации о других пострадавших или погибших нет.