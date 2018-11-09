Не могут потушить больше часа. Под Петербургом загорелась автомойка — видео

В посёлке Мурино Ленинградской области загорелось здание автомойки, шиномонтажа и станции технического обслуживания. В результате пожара пострадал один человек.
По словам очевидцев, пожарные пытаются потушить огонь больше часа, однако пока что пламя не удаётся локализовать. Дым от возгорания виден за несколько километров от места происшествия.
Как стало известно Лайфу, в результате возгорания был госпитализирован один человек с переломом ноги. Информации о других пострадавших или погибших нет.
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