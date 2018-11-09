"За мальчика очень как-то некрасиво". Убийца москвички и её сына признал вину

Мужчине будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве москвички и её 12-летнего сына, признал свою вину и заявил, что полностью готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщается в микроблоге СК России в "Твиттере".

❗️Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в жестоком убийстве женщины и её сына в квартире на севере Москвы.



Кроме того, подозреваемому будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

https://t.co/sFrcJhZvIK pic.twitter.com/Wvmo6b2GFP — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 ноября 2018 г.

Несмотря на то что задержанный признал свою вину, на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, мужчина некоторое время не отвечал, после чего добавил, что жалеет лишь об убийстве ребёнка.

— За мальчика очень как-то некрасиво. Да, сознаюсь, — сказал он.

В СК отметили, что подозреваемому будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как писал Лайф, тела женщины и её сына с множественными ножевыми ранениями обнаружила пришедшая навестить родных бабушка. По подозрению в причастности к расправе был задержан знакомый погибшей, однако, по данным телеграм-канала Mash, он сумел предоставить алиби. Позже стало известно о задержании второго подозреваемого. В квартире 30-летнего мужчины обнаружили одежду погибших.