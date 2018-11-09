Россияне будут платить пошлины за ввоз товаров из-за границы от €500

Новые ограничения не касаются сигарет, алкогольной продукции и товаров, ввозимых воздушным транспортом.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАК) принял решение снизить порог беспошлинного ввоза товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Как сообщает Федеральное агентство новостей, с 1 января 2019 года россияне смогут ввозить без пошлины товары на сумму до 500 евро и весом до 25 килограмм.

При этом объём беспошлинного ввоза алкогольных (до трёх литров. — Прим. Лайфа) и табачных изделий остаётся неизменным (250 граммов табака. — Прим. Лайфа).

Прежним остаётся объём беспошлинного ввоза товаров воздушным транспортом — посылка должна стоить до 10 тысяч долларов и весить до 50 килограмм.