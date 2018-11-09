Продажи американского оружия в 2018 году выросли на 13%

Продажи американского оружия за рубеж выросли до 192,3 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем аналогичный показатель за 2017 год. Об этом говорится в сообщении госдепартамента.

Эти цифры включают в себя коммерческие и межгосударственные контракты. Самой прибыльной для Вашингтона сделкой стала продажа кораблей Саудовской Аравии на сумму в 6,5 миллиарда долларов. Ещё 5,1 миллиарда США получили от поставки в Кувейт истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Всего по линии межгосударственных сделок Белый дом заработал 136,6 миллиарда долларов.

Коммерческие поставки оружия выросли на 33% — до 55,66 миллиарда долларов. Однако детали этих контрактов не раскрываются.