Продажи американского оружия в 2018 году выросли на 13%

Читайте также

Продажи американского оружия в 2018 году выросли на 13%

249

Фото: © РИА Новости

Продажи американского оружия за рубеж выросли до 192,3 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем аналогичный показатель за 2017 год. Об этом говорится в сообщении госдепартамента.

Эти цифры включают в себя коммерческие и межгосударственные контракты. Самой прибыльной для Вашингтона сделкой стала продажа кораблей Саудовской Аравии на сумму в 6,5 миллиарда долларов. Ещё 5,1 миллиарда США получили от поставки в Кувейт истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Всего по линии межгосударственных сделок Белый дом заработал 136,6 миллиарда долларов.

Коммерческие поставки оружия выросли на 33% — до 55,66 миллиарда долларов. Однако детали этих контрактов не раскрываются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×