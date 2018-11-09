СМИ: В Австрии задержан полковник армии, подозреваемый в шпионаже на Россию

В ближайшее время канцлер Себастьян Курц и министр обороны страны Марио Кунасек должны выступить с экстренным заявлением по этому делу.

Австрийские спецслужбы задержали полковника армии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила местная газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии.

Известно, что расследование ведётся в отношении полковника в отставке из Зальцбурга, которому 70 лет. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке данные о миграционном кризисе, австрийских артиллерийских системах и военной авиации. Отмечается, что за свои услуги он получил около 300 тысяч евро.

Издание утверждает, что полковник раз в две недели передавал "своему связному в российских спецслужбах Юрию" секретные документы. В Службе армейской контрразведки Австрии уточнили, что предотвратить шпионаж получилось после того, как спецслужбы РФ передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.

В отношении полковника возбуждено уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Ему грозит два года лишения свободы.

Также сообщается, что глава Минобороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе в пятницу военного атташе России в стране.

— Этот случай доказывает, что и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности, — сказал министр.

Газета пишет, что в ближайшее время Кунасек, а также канцлер Австрии Себастьян Курц выступят с экстренным заявлением по этому делу.