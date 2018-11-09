На месте убийства женщины с ребёнком в Москве провели следственный эксперимент

В совершении преступления подозревается 30-летний москвич. Он уже признал свою вину.

Правоохранители провели следственный эксперимент на месте убийства женщины и её 12-летнего сына на севере Москвы. Для этого оперативники привезли подозреваемого в преступлении в квартиру погибших. Об этом сообщает "Пятый канал".

Специалисты с помощью следственных мероприятий восстановили точную картину и обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 7 ноября в квартире одной из столичных многоэтажек на улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела женщины и её 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве был задержан 38-летний житель Владимирской области. Однако его вина не подтвердилась. Позднее полиция задержала нового подозреваемого — 30-летнего москвича. В его квартире правоохранители нашли неопровержимые улики — одежду убитых. На допросе он признал вину и сообщил, что готов сотрудничать со следствием.