"Легендарная плеяда мастеров". Путин поздравил Пахмутову с днём рождения

Глава государства отметил, что её музыкальные произведения по праву считаются национальным достоянием РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днём рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что песни и музыкальные произведения Пахмутовой, которые были созданы композитором за годы вдохновенного труда, по праву считаются национальным достоянием России.

Путин также пожелал композитору здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года.