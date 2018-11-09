Стало известно, какие отечественные фильмы вдохновляют на путешествия

В числе лидеров оказались картины, снятые на побережье Крыма или Сочи, а также в Санкт-Петербурге.

Эксперты портала Tvil.ru назвали список отечественных фильмов, которые больше всего вдохновляют на путешествия.

По результатам опроса выяснилось, что ленты, произведённые в Сочи или на крымском побережье, активнее остальных подталкивают россиян к поездкам.

В лидерах рейтинга оказалась "Кавказская пленница", снятая в Крыму и Красной Поляне. За неё высказались 39% респондентов.

Сделанный в Сочи и Туапсе фильм "Бриллиантовая рука" расположился на второй строчке (14% опрошенных). Третье место поделили картины "Невероятные приключения итальянцев в России" и "Географ глобус пропил". Добавим, что сняты они были в Санкт-Петербурге и Пермском крае соответственно.

В десятку сильнейших также вошли "Спортлото-82" (Крым), "Территория" (Чукотка, Красноярский край), "Охота на пиранью" (Карелия), "Прогулка" (Санкт-Петербург), "Москва, я люблю тебя!" (Москва), "Крымский мост. Сделано с любовью" (Крым).