В России появится новая профессия — цифровой куратор. Официально раньше в стране такой специальности не существовало. Об этом сообщает "Российская газета".
По информации издания, новые специалисты будут обучать пожилых людей компьютерной грамотности и работе с цифровыми ресурсами.
Профстандарт для новой специальности был разработан специалистами Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда и Российского общества "Знание".
Первые площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря.
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