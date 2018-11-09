Площадки для обучения новой специальности могут открыться уже в середине декабря нынешнего года.

В России появится новая профессия — цифровой куратор. Официально раньше в стране такой специальности не существовало. Об этом сообщает "Российская газета".

По информации издания, новые специалисты будут обучать пожилых людей компьютерной грамотности и работе с цифровыми ресурсами.

Профстандарт для новой специальности был разработан специалистами Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда и Российского общества "Знание".

Первые площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря.